Sant'Anna Pisa, il benvenuto ai nuovi docenti è aperto ai cittadini

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenta i tre nuovi docenti, professoresse e professori associati entrati in servizio nelle ultime settimane, per accoglierli e per conoscere le tematiche di didattica e di ricerca al centro delle loro attività, durante altrettanti eventi aperti alla cittadinanza, eventi che potranno essere seguiti in presenza (nel rispetto delle norme per il contenimento del virus responsabile della pandemia da Covid-19) o in modalità online. Le presentazioni sono in programma nei giorni di mercoledì 23, 30 settembre e 14 ottobre, sempre con inizio alle ore 18.30 in aula magna, presso la sede centrale di piazza Martiri della Libertà 33 a Pisa. I nomi delle nuove professoresse associate e dei nuovi professori associati sono Mariagrazia Alabrese, docente di Diritto agrario all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo); Marco Fontana, docente di Meccanica applicata alle macchine all’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione, della Percezione); Laura Magazzini, docente di Econometria all’Istituto di Economia.

Il calendario delle presentazioni, aperte alla cittadinanza, è il seguente.

Mercoledì 23 settembre, alle ore 18.30 in aula magna, Andreas de Guttry, direttore dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) introduce Mariagrazia Alabrese con l’intervento “Dalla food security alla food sustainability: le sfide per il diritto”.

Mercoledì 30 settembre, alle ore 18.30 in aula magna, Giorgio Buttazzo, direttore dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione, della Percezione) introduce Marco Fontana, docente di Meccanica applicata alle macchine con l’intervento “Macchine e materiali intelligenti per un futuro sostenibile”.

Mercoledì 14 ottobre, alle ore 18.30 in aula magna, Alessandro Nuvolari, direttore dell’Istituto di Economia, introduce Laura Magazzini, docente di Econometria, con l’intervento “L’econometria per lo studio delle dinamiche di innovazione”.

