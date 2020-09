Scompare Salvatore Bertolozzi, ultimo maestro cartaio

Lucart comunica la scomparsa di Salvatore Bertolozzi, venuto a mancare nella serata di giovedì 17 settembre presso la sua abitazione di Badia di Cantignano.

Il Maestro del Lavoro Bertolozzi era entrato a lavorare in Lucart nel 1954 nello stabilimento di Lucca in via Buiamonti come capofabbrica e aveva successivamente seguito la nascita e lo sviluppo dello stabilimento di Porcari. Raggiunta la pensione alla fine degli anni ‘80, l’attaccamento all'azienda e l’amore per la professione lo avevano portato a contribuire, come collaboratore, alla nascita dello stabilimento di Diecimo, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze per la messa a punto di tutti gli impianti di cartiera e delle prime linee di converting.