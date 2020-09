Tutti all’Opera e Circolo di Lettura, ripartono gli eventi a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa

Ripartono, seppur con qualche limitazione a causa dall’emergenza sanitaria in corso, le attività e gli eventi culturali della biblioteca comunale di Lastra a Signa.

Venerdì 25 settembre alle 17 riprendono gli appuntamenti di Tutti all’Opera, le conversazioni musicali a cura di Silvano Sanesi sulla storia, curiosità e ascolto di brani in occasione delle opere in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che in questo appuntamento si concentrerà sul Nabucco di Giuseppe Verdi.

Gli altri incontri di Tutti all’Opera saranno Madama Butterfly di Puccini il 6 novembre, Otello di Alfano il 20 novembre, Linda di Chamounix di Donizetti e la Damnation de Faust di Hector Berliotz il 18 dicembre, Così Fan Tutte di Mozart il 19 marzo.

Mercoledì 7 ottobre ore 17.30 ripartono invece gli incontri del Circolo di Lettura, sarà possibile proporre un libro per scegliere quali saranno i titoli della prossima edizione.

Tutti gli eventi sono su prenotazione telefonando al numero 055.3270124 entro il giorno precedente. E' obbligatorio indossare la mascherina all’ interno della biblioteca.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa