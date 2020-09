Ustionato mentre usa il tagliaerba a Empoli, bruciato un capanno

Un uomo è rimasto ustionato in un incendio in cui è rimasto coinvolto anche un capanno tra Brusciana e Monteboro a Empoli. Il rogo è partito nei pressi di via Senese Romana. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia. Tutto sarebbe partito da una fiamma per cause accidentali, in corso di accertamento. A quanto pare l'uomo stava effettuando dei lavoretti a casa quando la scintilla è partita, pare da un tizzone di sigaretta, nel tagliaerba a benzina in giardino. L'attrezzo gli è esploso addosso. È stato chiamato a intervenire in codice rosso anche l'elisoccorso Pegaso, atterrato al Terrafino, per il trasferimento al centro grandi ustionati di Cisanello, a Pisa.