Armato di coltello tenta di rapinare i passanti, arrestato in Mugello

Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri perché, armato di coltello, ha tentato di rapinare una donna che passeggiava col cane, minacciandola. È successo sabato scorso, 19 settembre, a Borgo San Lorenzo, ma l'uomo, dopo aver rinunciato poiché la vittima si era data alla fuga, è entrato nella stazione ferroviaria del paese e ha cercato di strappare la borsa a una passeggera in attesa di salire su un treno. Arrestato dai carabinieri, l'uomo, nigeriano, mentre si trovava in stazione avrebbe anche minacciato con un collo di bottiglia un capotreno e alcuni passeggeri intervenuti per fermarlo.