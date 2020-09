Chianti sostenibile, cittadini a caccia di rifiuti nella campagna chiantigiana

Cambia il modo di vivere, di entrare in contatto con le persone, di spostarsi da un luogo all’altro. Si convertono le abitudini e i ritmi della quotidianità. Ma ciò che nella comunità sancascianese non muta è la voglia di impegnarsi a favore dell’ambiente, di agire concretamente per preservare la salute del pianeta. Nel Chianti post Coronavirus entra in campo un’azione collettiva legata alla campagna nazionale “Puliamo il mondo” che ogni anno promuove un’iniziativa di volontariato ambientale a vasto raggio. L’amministrazione comunale risponde all’appello lanciato da Legambiente e aderisce ad un’edizione speciale, la numero ventottesima, organizzata al fianco dei volontari e dei cittadini di ogni età. “Ci ritroveremo a Mercatale Val di Pesa - annuncia l’assessore all’Ambiente - per dare un esempio di consapevolezza e un segnale di speranza nel momento di grande difficoltà che sta attraversando il nostro paese”.

Futuro sostenibile e socialità sono le parole chiave della giornata di pulizia straordinaria che si terrà sabato 26 settembre alle ore 10 con ritrovo in piazza del Popolo, nella frazione sancascianese. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Circolo Legambiente Chianti Fiorentino, prevede il coinvolgimento delle associazioni locali, delle famiglie e dei cittadini. “Il contributo che ognuno può apportare all’iniziativa, dedicando del tempo libero alla pulizia e rimozione dei rifiuti – continua l’assessore - è fondamentale anche dal punto di vista sociale. Credo infatti che armarsi di guanti, sacchetto e ramazza sia un gesto virtuoso che, pur nascendo da una personale presa di coscienza, debba svilupparsi in quanto valore e responsabilità da condividere e praticare nella quotidianità. E’ così, consolidandosi nell’attenzione e nello sforzo comune, che l’impegno individuale diventa strumento di educazione ambientale e patrimonio di valori riconosciuti come necessari alla difesa del territorio e ai temi della sostenibilità”.

Le azioni dei volontari, in collaborazione con Alia, Servizi ambientali, si concentreranno nelle aree verdi di Mercatale, strade e boschi e zone limitrofe. “Per Pulire San Casciano continuiamo ad investire sulla cultura della responsabilità – precisa il sindaco - sulla collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini, sensibili al bello, al rispetto per il patrimonio pubblico e alla cura del decoro urbano delle aree pubbliche. Puliamo il mondo è un’azione che rafforza il senso di comunità contro gli atti incivili e irrispettosi”. La giornata siglata Puliamo il mondo, accompagnata dalle varie attività di che si intraprenderanno a Mercatale Val di Pesa, si terrà nello scrupoloso rispetto di tutte le misure di sicurezza e di distanziamento.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino