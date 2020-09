Donna trovata senza vita in casa a Firenze, 28 anni fa uccise i genitori

Sabato scorso è stata trovata senza vita nella sua casa all'età di 54 anni Alessandra Brizzi, la donna che 28 anni fa all'età di 26 anni, uccise in casa i genitori con 15 colpi di pistola. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa essersi trattato di un malore.

Per il duplice omicidio dei genitori, avvenuto il 15 giugno 1992, la Corte di assise di Firenze prosciolse Brizzi per 'vizio totale di mente', disponendone l'internamento per 10 anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, a Mantova.

Alessandra Brizzi da alcuni anni era tornata a vivere a Firenze, in una casa in zona Rifredi. Secondo quanto si apprende, nell'abitazione della donna la polizia avrebbe trovato alcuni psicofarmaci che, dai primi accertamenti, erano in suo possesso perché doveva assumerli per motivi di cura. Per chiarire le cause del decesso, il pm di turno Massimo Bonfiglio ha disposto l'autopsia sul corpo della donna.