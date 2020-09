La Blockchain e le sue applicazioni, il corso professionalizzante dell’Università di Firenze riconosciuto da Repubblica Digitale

Un corso professionalizzante per andare oltre il Bitcoin, comprendere la tecnologia sulla quale la prima criptomoneta è stata costruita e aggiornare le proprie competenze in funzione delle novità che la Blockchain porterà nell'economia e nella società. Si tratta del corso di Economia e diritto dei digital asset (ELDA) attivato dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze, forte della presenza, al suo interno, dell’unità di ricerca Babel (Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law).

Il corso – la cui prima edizione è in calendario dal 12 ottobre – è stato ritenuto coerente con i principi del Manifesto di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Coordinatore di ELDA è Filippo Zatti, professore associato di Diritto dell'economia Unifi, coordinatore scientifico di BABEL e membro dell'Academic Advisory Board di INATBA, l'International Association for Trusted Blockchain Applications promossa nel 2019 dalla Commissione europea.

Le attività didattiche, erogate interamente online, guideranno i partecipanti nelle possibili applicazioni della tecnologia blockchain attraverso dieci moduli e quattro casi d'uso. Il percorso formativo, costruito in chiave transdisciplinare, affronterà la tematica in chiave teorica e tecnologica, passando dalla crittografia all'esame degli aspetti economici e giuridici di maggiore criticità allo stato dell'arte. I partecipanti saranno affiancati in questo percorso da docenti provenienti oltre che dall'accademia anche dal mondo delle associazioni, delle professioni, dell’impresa, della finanza, della consulenza strategica e dei media.

“Il contributo sempre maggiore del mondo della ricerca e dell’alta formazione – spiega Zatti - permette di sviluppare le competenze che sono necessarie a promuovere al meglio lo sviluppo delle Blockchains in tutti quei settori che potranno essere interessati alla sua adozione”.

Il termine per iscriversi al corso è mercoledì 30 settembre. Ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità dell’iscrizione sono disponibili online.

Fonte: Università di Firenze