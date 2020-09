Uffizi, ripartono i 'Dialoghi di cultura': il programma

A distanza di sei mesi dalla forzata sospensione a causa del Covid, il prossimo 23 settembre riprenderà il ciclo di incontri “Dialoghi di cultura”: per la prima volta, le conferenze verranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale facebook delle Gallerie degli Uffizi. A parte questa novità, la formula dei “Dialoghi”, che nel corso di questi anni hanno registrato il crescente apprezzamento del pubblico, si manterrà inalterata offrendo, ogni mercoledì alle 17 nell’Auditorium Vasari, una nuova serie di quattordici appuntamenti curati da Fabrizio Paolucci, responsabile dell’Arte classica e coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie degli Uffizi.

I “Dialoghi” affrontano aspetti dell’arte e della cultura da punti di vista nuovi ed inediti, articolandosi in quattro diverse sezioni: “Dietro le quinte”, “Capolavori dai depositi”, “Capolavori su carta” e “Laboratorio Universale”. Studiosi di fama e specialisti parleranno di vari temi, dal ruolo della donna romana in età imperiale, ai rapporti fra la corte Tudor e Firenze, dalle giostre cavalleresche del XV secolo, fino alla funzione dell’arte nell’educazione dei bambini.

“La vocazione del nostro museo come produttore di ricerca, di educazione e di incontro – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt - trova una delle manifestazioni più compiute in questo ciclo di conferenze, che ormai da tre anni si è imposto come un appuntamento culturale tra i più seguiti ed apprezzati a Firenze. Ora, novità, abbiamo attivato la possibilità di seguire in streaming e rivedere tutte le conferenze attraverso il nostro canale Facebook. Vogliamo così soddisfare un pubblico molto più ampio e globale, permettendo a tutti di partecipare agli incontri anche “in diretta”, nonostante la riduzione dei posti a sedere dovuti alle misure anticovid”.

IL PROGRAMMA

Le conferenze si svolgono all’Auditorium Vasari degli Uffizi, e ove non indicato diversamente, iniziano alle ore 17.

23 settembre

Dietro le quinte

Cinzia Maria Sicca Bursill-Hall

Legati da fili d’oro: Holbein, la corte Tudor e Firenze

30 settembre

Dietro le quinte

Novella Lapini

I molteplici volti della donna romana

7 ottobre ore 11,00

Dietro le quinte

Francesca Fiorani, Cinzia Maria Sicca Bursill-Hall, Marcello Simonetta

Nuove ricerce sulla Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci

14 ottobre

Capolavori dai depositi

Nicoletta Pons

Un’inedita pala di Jacopo del Sellaio

21 ottobre

Laboratorio Universale

Roberto Martusciello Cinquegrana

Le giostre fiorentine del XV secolo

28 ottobre

Laboratorio Universale

Gianni Caverni

La Venere cantata. Citazioni di opere d’arte e d’archeologia nella musica pop e rock

4 novembre

Dietro le Quinte

Antonella Negri

La catalogazione digitale dei beni culturali

11 novembre

Dietro le quinte

Claudia Conforti

Quando Firenze sfida la modernità. Dalla Sacrestia Vecchia di Brunelleschi alla chiesa dell’autostrada di Michelucci: dal rifiuto al consenso

18 novembre

Laboratorio Universale

Veronica D’Ascenzo

Arte ed educazione in aiuto dei minori con disturbo post traumatico da stress. Esperienze a confronto

25 novembre

Capolavori su Carta

Laura Da Rin Bettina, Roberta Aliventi, Raimondo Sassi

Raffaello e i bolognesi: nuove scoperte nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi

2 dicembre

Laboratorio universale

Francesco Dal Co

Arata Isozaki, architetto giapponese

9 dicembre

Dietro le Quinte

Vanessa Gavioli, Elena Marconi, Ettore Spalletti

Giuseppe Bezzuoli, pittore fiorentino ed europeo

16 dicembre

Dietro le Quinte

Maurizio Michelozzi

La Scuola di Atene di Raffaello, esempio di ben finito cartone

23 dicembre

Capolavori su Carta

Marzia Faietti

Andrea Mantegna e la Medusa. Un autoritratto dell'artista agli Uffizi

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa