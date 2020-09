Il tour del Tartufo parte da La Serra: al via la Sagra da 350 persone

In un anno difficile sia a causa del Covid-19 sia per il clima che rende difficile trovare il tartufo, la città della Rocca riparte da La Serra. In attesa della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, San Miniato è pronta a tagliare il traguardo della tredicesima edizione della Sagra del Tartufo bianco e del Fungo Porcino. Venerdi 25, sabato 26 e domenica 27 settembre il tendone del Circolo Arci in via Maremmana si animerà tutte le sere a cena (dalle 20) e anche per il pranzo della domenica (dalle 12), il tutto grazie al lavori dei volontari serraioli.

Protagonista sarà anche la sicurezza. Entrate e uscite saranno separate, i volontari della Misericordia misureranno la temperatura, saranno presenti gel detergenti per mani, inoltre bisognerà lasciare generalità e numeri di telefono. La capienza sarà ridotta e potranno entrare 350 persone, la prenotazione è fortemente consigliata al numero 3391639542, come hanno ricordato il presidente del circolo de La Serra Cesare Profeti e Tiberio Mannaioni. Per evitare assembramenti non ci sarà intrattenimento, ma solo un mercatino dell'antiquariato domenica 27.

"Il tartufo non si ferma, specie a La Serra dove l'associazione è viva e c'è grande passione. Vedo molta attenzione alla sicurezza e sono contento" ha detto Marzio Gabbanini, presidente di San Miniato Promozione. Paola Castaldi, vice presidente della associazione tartufai, ha continuato: "La stagione non è stata delle migliori a livello di tartufi. Il clima dei prossimi giorni può aiutarci a trovare questo gioiello".

Infine il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha dichiarato: "Sono felice perché non solo facciamo la Mostra Mercato, ma riparte tutta la stagione del tartufo, una delle principali e con più attrattività turistica. Il 2020 è un anno particolare, ma confermare la qualità di tutte le rassegne è motivo di grande soddisfazione. Vedo da parte degli organizzatori voglia di ripartire e dare vitalità a questi luoghi".

Gianmarco Lotti