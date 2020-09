Addio a Dino Vettori, ex deportato fiorentino

“E’ venuto a mancare, all’età di 100 anni, Dino Vettori presidente onorario dell’associazione nazionale ex internati nei lager nazisti e memoria storica della resistenza. Vettori – ricorda il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – fu arrestato dopo l’8 settembre e deportato nei campi di concentramento; è stato un testimone della resistenza senza armi fatta dagli internati militari italiani. Storia troppo poco conosciuta anche se fondamentale per gli esiti della guerra. Ai familiari le condoglianze mie personali e di tutto il Consiglio comunale”.

I funerali di Dino Vettori si terranno oggi, alle 15, nella chiesa di via Santo Stefano in Pane in via delle Panche.