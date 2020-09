Al via La Fiera di Scandicci 2020: evento inaugurale con l’Orchestra d’Archi della Scuola di Musica

Obbligo di indossare la mascherina in tutta la superficie espositiva della Fiera di Scandicci 2020 e nelle aree circostanti, per tutta la durata dell’evento negli orari di apertura. La disposizione è dunque in vigore nell’area occupata dalla Fiera all’interno del perimetro delimitato da via Rialdoli, via Luzi, via Carducci, via Turri e via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, nel periodo dal 23 settembre all’11 ottobre 2020, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 24, al sabato e alla domenica e giovedì 8 ottobre dalle 10 alle 24; giovedì 8 ottobre 2020, giorno del Fierone, l’obbligo di indossare le mascherine è esteso dalle 6 alle 24 alle seguenti strade e piazze: piazza Piave, piazza Matteotti, via Ferruccio Mangani, via Fratelli Spinelli, piazza Gramsci, via Mazzini, via Buozzi e via Allende. La misura è contenuta in un’ordinanza del Sindaco e rientra tra le misure di sicurezza anticovid per l’edizione 2020 di Scandicci Fiera.