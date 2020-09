Arresti a Pontedera e Calcinaia, ladri scoperti in un supermercato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un senegalese di trentaquattro anni, in esecuzione di un’ordinanza di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, dovendo il medesimo espiare una pena residua di quattordici giorni di reclusione per guida in stato di ebbrezza alcolica. E’ stato condotto presso il carcere Don Bosco di Pisa.

Sempre nel pomeriggio di ieri, in Calcinaia (PI), i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato per furto due georgiani rispettivamente di quarantasette e ventisette anni. Gli stessi, all’interno di un supermercato, sono stati sorpresi dagli addetti alla sicurezza mentre asportavano batterie e generi alimentari. Dopo le formalità di rito sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Pisa.