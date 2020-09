Carmignano, inaugurazione della Via degli Etruschi

Anche in questo anno segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Carmignano ha aderito alla Giornata degli Etruschi promossa dal Consiglio Regionale della Toscana con un programma di iniziative diffuse dedicate alla civiltà etrusca radicata nei nostri luoghi. Dopo l’iniziativa per famiglie con bambini “Nella bottega del ceramista etrusco”, tenutasi sabato 19 settembre, questo sabato 26 settembre si terranno numerose iniziative per adulti e bambini, tra cui spicca la passeggiata inaugurale della Via degli Etruschi.

L’itinerario dedicato all’antico popolo si snoda da Volterra a Fiesole, attraversando anche il territorio carmignanese.

Di seguito il programma completo delle iniziative della giornata, che si svolgeranno tutte al Tumulo di Montefortini, a Comeana. La passeggiata, partendo dal Tumulo di Montefortini, raggiungerà il Museo Archeologico di Artimino. Sia sabato che domenica inoltre, il Museo Archeologico di Artimino sarà aperto gratuitamente in orario 9.30-13.30 e 15.00-18.00.

PROGRAMMA COMPLETO DI SABATO 26 SETTEMBRE

> ore 9.30 – 12.30 – “Visite guidate al tumulo principesco”

A cura del Gruppo Archeologico Carmignanese

Ingresso contingentato con prenotazione allo 055 8718124; parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

> ore 10.00 Laboratorio per bambini – “Preziosi… etruschi”

Laboratorio dedicato all’arte orafa degli antichi Etruschi. I bambini verranno guidati alla realizzazione di uno dei preziosi gioielli dei principi del tumulo.

A cura di Artumes associazione culturale

> ore 10.00 Laboratorio per ragazzi – “Nel laboratorio dell’incisore”

I ragazzi verranno guidati alla riproduzione di una delle placchette d’avorio ritrovate nel tumulo.

A cura di Valter Fattorini

Durata di entrambi i laboratori circa 2 ore

Partecipazione contingentata con prenotazione

055 8750252-250 – cultura@comune.carmignano.po.it

> ore 10.15 ritrovo al parcheggio sulla via Etrusca – Comeana

Trekking inaugurale della Via degli Etruschi

“Dal Tumulo al Museo di Artimino”

Il gruppo sarà accompagnato da un’esperta guida ambientale e da un’archeologa

Partecipazione contingentata con prenotazione:

055 8750252-250 – cultura@comune.carmignano.po.it

> dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Apertura straordinaria notturna del Tumulo

con visite guidate alle ore 20 – 21 – 22

A cura della Direzione Regionale Musei della Toscana

Ingresso contingentato. Prenotazioni:

055 8718124 -parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

La partecipazione alle iniziative è gratuita. La prenotazione è obbligatoria

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa