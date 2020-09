Elezioni Orciano Pisano, sindaco riconfermato con il 96% contro la sfidante da Lecce

Percentuali bulgare a Orciano Pisano. Si votava per le comunali e ad affrontarsi erano il sindaco uscente Giuliana Menci e Claudia De Blasi di L'Altra Italia. Quest'ultima proviene da Uggiano La Chiesa, provincia di Lecce, con candidati residenti in provincia. Lo strano caso era stato fatto emergere dal quotidiano La Nazione per il piccolo paesino (624 abitanti, 529 elettori). A ristabilire l'ordine sono stati proprio i votanti. Menci è stata riconfermata con il 96,04% dei voti, pari a 315 spunte per la lista Uniti per Orciano. La contendente ottiene 13 preferenze e il 3,96% dei voti. La legge affida comunque 3 seggi agli sfidanti consiglieri. Vedremo se saranno presenti durante le sedute dei consigli comunali, con 953 km di distanza.