Marco Reali eletto sindaco a Sillano Giuncugnano

Marco Reali sarà il nuovo sindaco di Sillano Giuncugnano, comune della provincia di Lucca. 415 i voti per Marco Reali (a capo della lista Territorio e sviluppo per Sillano Giuncugnano), 326 quelli per Armando Giovannoni, con la lista Il cittadino, il territorio, lo sviluppo Armando Giovannoni.

Per quanto concerne le percentuali, Reali è al 56,01% e si prenderà sette seggi nel prossimo consiglio comunale. Giovannoni invece ottiene tre seggi dopo che alle urne si è fermato al 43,99%.