Salvini e quella maglietta della Misericordia di Ponsacco. L'ente: "Prendiamo le distanze"

Un messaggio politico indiretto, inviato tramite una maglietta della Misericordia di Ponsacco. Matteo Salvini, leader della Lega, si è presentato al seggio con la t-shirt dell'ente solidale, a voler dire "la mia attenzione è tutta sulla Toscana e sulla provincia di Pisa".

Non è stato preso bene il messaggio, in primis dalla Misericordia stessa. Su Facebook l'ente ha commentato: "Veniamo a conoscenza dai media che un politico sia andato a votare indossando la maglia identificativa della nostra Misericordia. La nostra è un’Associazione apolitica che come missione ha quella di aiutare e sostenere le Persone senza distinzione alcuna di sesso, etnia e religione.

Come Misericordia di Ponsacco condanniamo questo gesto e prendiamo le distanze da chi abbia fornito impropriamente questo nostro indumento. Si tratta di una strumentalizzazione e uso improprio del marchio per scopi elettorali e questo indipendentemente dal colore politico è un grave errore.

Valuteremo tutte le circostanze e qualora emergessero responsabilità, non esiteremo a rivolgerci alle sedi opportune".

Anche il Responsabile Area Emergenze delle Misericordie, Gionata Fatichenti, ha commentato: "Mi sento offeso dal vedere strumentalizzata la divisa che indosso con rispetto e fierezza da 26 anni. Non è assolutamente questione politica, è questione di assoluto rispetto per una istituzione secolare fatta di fratelli e sorelle, ognuno con proprie idee politiche, ma uniti senza distinzione per servire il prossimo. [...] Quella maglia è per tutti gli uomini e donne di buona volontà, per questo merita di non essere usata per nessun altro scopo tantomeno usata per propaganda".

Per la cronaca: Ponsacco ha voluto comunque premiare Salvini, maglietta o non maglietta, dando il 48% dei voti a Susanna Ceccardi.