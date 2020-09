Sgombero della Casa delle Donne, 2 salgono sul tetto

La palazzina in disuso chiamata Casa delle Donne dopo l'occupazione dello scorso 19 settembre è in fase di sgombero. L'immobile si trova in via Lorenzo il Magnifico a Firenze ed è di proprietà della Regione. L'occupazione sarebbe avvenutaper mano di militanti di area anarchica. Le forze di polizia hanno cominciato le operazioni alle 9.30. Nell'edificio vi era una dozzina di persone. Due di queste sono state trovate sul tetto dell'edificio, in segno di protesta. Per altri dieci sono in corso le operazioni di identificazione da parte degli agenti. Secondo quanto reso noto dalla questura, saranno denunciati per occupazione abusiva di terreni ed edifici.

Le reazioni

Draghi (FdI): "Giusto sgombero"

"Venerdì scorso la contromanifestazione di alcuni antagonisti che doveva osteggiare la visita di Meloni e Salvini a Firenze si è conclusa, dopo avere bloccato per 2 ore il traffico sui viali, con l'occupazione di villa Basilewsky in via Lorenzo il Magnifico, e non solo per farci un rave fino alle 5 del mattino. Non è tollerabile una occupazione permanente in un'area che ha già troppi problemi di suo legati al degrado e all'incuria". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi.

"Siamo soddisfatti per il ripristino della legalità, non c'è spazio per abusivismo e illegalità, non permetteremo nella nostra città che è già satura di occupazioni illegali che si tolleri una situazione simile. La villa, già utilizzata incautamente come centro d'accoglienza per migranti, è di proprietà della Regione Toscana; sia destinata ad una struttura socio sanitaria per disabili, in tale contesto non sarebbe potuta essere né una moschea, né poteva restare occupata dagli anarchici" conclude Draghi.

Sinistra Progetto Comune: "Solidarietà e sostegno alla Casa delle Donne Magnifica"

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Consigliere e consigliera comunale Sinistra Progetto Comune e di Giorgio Ridolfi, Francesco Torrigiani, Lorenzo Palandri, Francesco Gengaroli, Luigi Casamento, Filippo Zolesi, Vincenzo Pizzolo - consiglieri nei cinque quartieri di Firenze Sinistra Progetto Comune

"Un brutto risveglio per Firenze questa mattina. L'occupazione di via Lorenzo il Magnifico è sotto sgombero. Una realtà importante, una casa delle donne* transfemminista e queer che la politica dovrebbe sostenere e ascoltare, viene invece repressa. Uno spazio vuoto che era stato restituito alla cittadinanza, che le istituzioni non vogliono. La lotta per i diritti delle donne passa da esperienze come quella di questa occupazione, a cui esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, anche con la nostra presenza al presidio spontaneo che si è ritrovato appena avuta notizia dello sgombero. Questa è la città che vogliamo?".