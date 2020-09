Laboratorio Ipsia Simoni, la provincia di Lucca cerca un immobile

La Provincia di Lucca ricerca un immobile a Castelnuovo di Garfagnana per l’attività di laboratorio dell’Ipsia ‘Simoni’.

Essendo, infatti, il Comune di Castelnuovo proprietario dell’immobile di via Fabrizi, attualmente occupato in parte dall’Istituto comprensivo ‘Vecchiacchi’ e, in parte, dall’Ipsia ‘Simoni’, concesso in uso gratuito alla Provincia ed essendo emerso, a seguito degli incontri tra i due enti, che il Comune è beneficiario di un finanziamento ministeriale per lavori di rifacimento totale dell’immobile, potenziandone così funzionalità, efficienza e sicurezza, si rende necessario trovare una nuova sede per svolgere l’attività didattica di laboratorio del ‘Simoni’.

L’immobile necessario a tale scopo deve presentare un ampio locale a piano terra, di 470 metri quadri calpestabili circa, che consenta l’installazione di macchinari tecnici per attività di laboratorio idraulico, termoidraulico e meccanico; servizi igienici suddivisi tra maschi e femmine; servizio igienico a norma per i diversamente abili.

Inoltre, per l’uso scolastico, l’immobile dovrà essere dotato di tutte le certificazioni previste dalla norma vigente e, in caso non fossero tutte disponibili, dovrà essere specificato di quali si è in possesso.

L’immobile dovrà essere disponibile e pronto all’uso per le attività di laboratorio della scuola: qualora esistessero delle limitazioni o si evidenziasse la necessità di modesti interventi di adattamento, dovrà essere specificato l’attuale stato di manutenzione e l’entità dei lavori da eseguire, nonché se saranno eseguiti a cura della proprietà o dell’amministrazione provinciale.

Nella scelta della struttura verranno adottati come criteri preferenziali la minore distanza dell’attuale ubicazione delle aule didattiche dall’Ipsia ‘Simoni’; la mancanza di vincoli e limitazioni d’uso; la migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi rispetto alla dotazione minima; la minore entità dei lavoro o interventi da eseguire per l’utilizzo da parte della scuola e la migliore proposta economica di locazione.

Chi fosse interessato a proporre alla Provincia un immobile - che resterà nella disponibilità dell’ente per il periodo ottobre-giugno 2021, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore periodo ottobre 2021-giugno 2022 – dovrà compilare l’apposito modulo (reperibile sul sito della Provincia www.provincia.lucca.it) che dovrà essere inviato entro le 12 del 30 settembre a mezzo Pec all’amministrazione provinciale (provincia.lucca@postacert.toscana.it)

Fonte: Provincia di Lucca - ufficio stampa