Caos scuola, l'Ufficio Regionale: in 24 ore la graduatoria corretta dei docenti

Ieri, 23 settembre, il nostro giornale gonews.it si è occupato della vicenda della sospensione delle chiamate da parte dell'USP. Nella serata di ieri i docenti hanno inondato l'USP e il Dirigente di email per chiedere le convocazioni in presenza.

A tale richiesta il Dirigente USR Toscana Roberto Curtolo, ha risposto sottolineando che data la numerosità delle persone e i numeri di posti, non è possibile "reperire spazi atti a contenere in sicurezza i tanti convocati nel rispetto delle normative legate alla pandemia covid-19".

Questa mattina, 24 settembre, alcuni insegnanti precari si sono dati appuntamento davanti all'Ufficio Scolastico Provinciale in via Mannelli a Firenze per tentare l'incontro con il Dirigente e chiedere maggiore chiarezza.

Dall'USR arriva la comunicazione che stasera sarà infine pubblicata la graduatoria corretta.

"A causa di errori da parte delle scuole - fa sapere Curtolo - abbiamo avuto la necessità di bloccare le nomine e sospendere alcune graduatorie che, però, usciranno stasera".

"Un problema durato 24 ore che riguarda una decina di docenti che dovranno cambiare scuola. Gli altri invece restano dove sono andati ieri" chiosa il dirigente USR, che aggiunge: "abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile, lavoriamo al massimo delle nostre possibilità, e per quanto permesso dai tempi delle procedure. Ricordo comunque che non si è mai visto un anno scolastico che inizia il primo giorno di scuola con tutto il personale al suo posto, quest'anno non è tanto diverso dagli anni passati".