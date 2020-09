Lavori pubblici, potenziata la pubblica illuminazione in via del Brennero

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di efficientamento energetico ed implementazione della pubblica illuminazione per la via del Brennero.

I lavori, che riguardano il tratto compreso tra Largo del Parlascio e Porta San Zeno, prevedono la rimozione e la sostituzione di pali e corpi illuminanti lungo la strada. Attualmente i corpi illuminanti esistenti sono di tipo sferico, due per palo, disposti su due linee parallele e sfalsati tra loro di circa 12 metri, mentre nella parte prossima a Largo del Parlascio i pali sono disposti su un solo lato. Il progetto prevede quindi la rimozione delle lampade esistenti e l’installazione di lampade “testa palo” con contestuale implementazione di sette pali. Lo stesso intervento riguarderà il lato nord di via del Brennero. Il cantiere aprirà a giorni: durata massima dei lavori 60 giorni.

Contestualmente sono previsti interventi di efficientamento energetico di porzioni degli impianti di pubblica illuminazione anche in zona San Martino, zona Santa Maria e Zona Riglione. Qui, dove possibile, invece della completa sostituzione dei corpi illuminanti potrebbero essere utilizzati kit di refitting che permettono di recuperare e valorizzare le lanterne storiche esistenti.

«Proseguiamo senza sosta nel portare avanti il grande piano delle manutenzioni per Pisa che renderà più decorosa la nostra città. Come già fatto per le asfaltature e per i marciapiedi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblico Raffaele Latrofa - abbiamo stilato un programma di intervento per la pubblica illuminazione, che segue un ordine di priorità stabilito in base alle diverse criticità. Questo intervento andrà a migliorare la visibilità della via del Brennero, importante arteria della nostra città, dando una risposta concreta a chi da anni lamentava una scarsa illuminazione della strada. Abbiamo intercettato un finanziamento statale finalizzato all’efficientamento energetico, che ci permetterà fino al 2024 di disporre di fondi aggiuntivi da investire nel potenziamento e nel rinnovamento del sistema dell’illuminazione pubblica».

In tutte le strade in cui saranno sostituiti i pali, il programma prevede l’asfaltatura, la sistemazione dei cordoli, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la manutenzione di cavi e quadri elettrici. L’importo totale stanziato dal Comune di Pisa per il progetto è di 98.140,04 euro, somma che il Comune di Pisa ha ottenuto come finanziamento dal Ministero degli Interni. L’Amministrazione Comunale è infatti riuscita a ricevere un finanziamento complessivo di 850 mila euro, da investire nell’arco di 5 anni per progetti di efficientamento energetico di edifici e illuminazione pubblica, di cui questo in partenza è valido per il primo anno.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa