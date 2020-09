Progetto Montespertoli: "Finalmente approvata nostra mozione sulla Tari"

La nostra mozione sulla Tari - per la quale ci battiamo da luglio - con cui chiedevamo di esentare i cittadini in particolare difficoltà economica, quelli che avevano ricevuto 'i buoni spesa', non solo della prima ma anche della seconda da rata, è stata finalmente approvata, dopo una sofferta battaglia, nel Consiglio Comunale di ieri. Oltre all'esonero dalla seconda rata per questi soggetti - commentano i Consiglieri di Progetto Montespertoli - il documento chiede di esentare dalla Tari anche i cittadini con ISEE fino a 10.000euro, per i quali al momento è prevista solo una riduzione del 30%.

Esprimiamo soddisfazione per aver portato in Consiglio un tema così importante e siamo contenti per il voto favorevole, ma adesso attendiamo che le proposte, votate all'unanimità dal Consiglio Comunale, diventino azioni concrete. Il nostro impegno, non finisce qui, il tema delle imposte per noi è fondamentale per contrastare la crisi economica dovuta al COVID-19, dopo il periodo di emergenza sanitaria, adesso è arrivato il momento di pensare al futuro.

Luciana Morelli, consigliere comunale Lista Civica Progetto Montespertoli