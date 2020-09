Arrivano 90mila euro per l'illuminazione pubblica a Calcinaia

Un contributo di 90.000 € a fondo perduto è arrivato dal Ministero dell’Interno al Comune di Calcinaia per portare avanti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico.

L’amministrazione non ha perso tempo individuando le priorità di intervento nell’adeguamento dell’illuminazione pubblica e affidando i lavori alla ditta Berti Works di Calcinaia che il 14 Settembre ha dato il via al cantiere.

Saranno quindi installati impianti più efficienti e a led in grado di diminuire i consumi di energia elettrica, diminuire le emissioni di gas (e conseguentemente l’inquinamento luminoso), oltre che offrire una migliore visibilità.

Queste sono le aree del territorio scelte per questo ennesimo intervento di efficientamento energetico (corre infatti l’obbligo di ricordare che negli ultimi anni il Comune di Calcinaia ha già effettuato molti interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica):

- Via del Tiglio nella frazione Sardina per tutta la lunghezza della strada;

- Via di Vittorio a Calcinaia;

- la Tosco Romagnola (zona PAM), a Fornacette, compreso l’incrocio con la Strada Statale Tosco Romagnola (Arnaccio) e la rotatoria d’intersezione con la Strada Provinciale (SP1) ed il proseguo della stessa strada in direzione Pontedera;

- la Tosco Romagnola SS67 (zona PAM), a Fornacette, compreso l’incrocio con la Via di Gello Ovest e l’incrocio con Via Maremma;

- la Zona Verde, intitolata ad Elettra Pollastrini a Calcinaia nei pressi del fontanello.

I lavori, pensati appunto per aumentare l’efficienza degli impianti e aumentare il livello di sicurezza portando luce anche in aree aperte al pubblico dove risulta assente o inadeguata, sono cominciati Lunedì 14 Settembre e sono stati aggiudicati alla ditta Berti Works SRL di Calcinaia lo scorso 10 Settembre, seguendo la procedura del Decreto Semplificazioni.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa