Ricercato per spaccio, rintracciato e portato in carcere

Un 39enne è stato arrestato a Prato e portato in carcere. I carabinieri di Montemurlo lo hanno rintracciato nel capoluogo provinciale nella giornata di ieri, giovedì 24 settembre.

L'uomo, di origini marocchine, era ricercato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Firenze dovendo scontare un anno e sette mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

La posizione giuridica dell’uomo si è ulteriormente aggravata per il fatto che è risultato inottemperante anche al divieto di rientro quinquennale in Italia dopo una precedente espulsione dal territorio nazionale. Il 39enne è stato portato in carcere alla Dogaia