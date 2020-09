Ucciso a coltellate sull'argine dell'Arno a Castelfranco

Un cadavere è stato rinvenuto sull'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto, nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre. I carabinieri indagano per omicidio. L'uomo vestiva una tuta sportiva, era senza documenti né telefono cellulare. L'identificazione ha richiesto del tempo. Sarebbe un 40enne, si ipotizza che fosse in zona per fare jogging visto l'abbigliamento e la mancanza di oggetti. Si pensa anche a una rapina finita male, anche se appunto l'uomo non aveva oggetti di valore con sé. Al momento non sono pervenute segnalazioni di persone scomparse alle autorità ma forse è ancora presto.

Omicidio Castelfranco, le testimonianze

Non ci sarebbero stati movimenti anomali né sono giunte segnalazioni di persone scomparse alle autorità. L'autopsia chiarirà il numero di coltellate inferte. Le ferite erano visibili anche a una prima occhiata da parte degli investigatori. Il coltello, l'arma usata, non è stata trovata ma si aspettano ulteriori sopralluoghi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO