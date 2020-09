Ruba 3 orologi in casa e se li mette ai polsi, denunciato 57enne

Un 57enne è stato denunciato dai carabinieri di Fucecchio e Cerreto Guidi per furto in appartamento, avvenuto sabato 26 settembre a Gavena. In quel giorno arrivò una segnalazione al 112 della compagnia carabinieri di Empoli. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che qualcuno aveva fatto ingresso nella villetta a due piani, spaccando con un sasso un vetro di una finestra della camera da letto affacciata sul retro. Il sasso è stato poi ritrovato lì vicino. Dal sopralluogo sono emersi dettagli come l'orario dell'effrazione, la refurtiva e anche alcuni dettagli sul ladro. Nello specifico grazie a delle testimonianze è stato chiarito che l'uomo fosse fuggito in bici e che aveva un particolare anatomico che lo rendeva riconoscibile. L'attenzione dei militari si è concentrata allora sul 57enne, senza fissa dimora, che da tempo gira per parchi e piazze di Fucecchio. Sul suo conto ci sono precedenti per reati contro il patrimonio e un divieto di dimora in un comune del Pisano. L'uomo è stato trovato a Fucecchio, dalla perquisizione personale è stata trovata la refurtiva (tre orologi di un certo pregio, uno da donna e due da uomo, che il 57enne indossava al polso destro ed al polso sinistro, ed un bracciale da donna). Il maltolto, riconosciuto dai residenti derubati, è stata restituita.