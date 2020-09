Coronavirus: in quarantena 9 classi di 4 scuole a Pontedera

Le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Nord Ovest, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex Asl 2 di Lucca

Sono stati individuati casi di positività all’istituto superiore “Majorana” di Capannori, all’istituto comprensivo di Montecarlo e all’istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli. Sono in corso le rispettive indagini epidemiologiche per definire i contatti e le conseguenti misure di quarantena.

Ambito ex Asl 5 Pisa

Quattro classi sono state quarantenate al liceo statale "Montale" di Pontedera a seguito della individuazione di due casi positivi.

Tre classi sono state quarantenate alla scuola media Gandhi di Pontedera a seguito della individuazione di un insegnante positivo.

Una classe è stata quarantenata al liceo 25 aprile di Pontedera a seguito dell'individuazione di un caso positivo.

Una classe è stata quarantenata al liceo classico di Pontedera a seguito dell'individuazione di un caso positivo.

Ambito ex Asl 6 di Livorno

Alla scuola secondaria inferiore Maria Ausiliatrice di Livorno è stato riscontrato questa mattina un caso di positività in un alunno. L’Istituto di Igiene e Prevenzione ha immediatamente attivato le indagini per la verifica di eventuali contatti così come previsto dalle specifiche ordinanze per i casi che si verifichino nelle scuola. Da questa indagine è emerso come non fosse necessario disporre la quarantena per alunni e docenti della classe, in considerazione della assenza da giorni del bambino risultato positivo. È invece stato necessario farlo per un solo alunno in quanto aveva avuto contatti extra scolastici.

Ambito ex Asl 12 Versilia

Registrato un caso positivo all'istituto nautico di Viareggio a seguito del quale sono stati posti in quarantena 20 compagni di classe.

Fonte: Asl Toscana Nord Ovest - Ufficio Stampa