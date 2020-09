Lei chiede la separazione, convivono per motivi economici: i litigi, poi la violenza. Per l'uomo divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento alla ex moglie e al figlio minorenne per un 55enne di Camaiore che avrebbe vessato e maltrattato la donna. I due, anche se separati di fatto in casa da circa due anni, convivevano per problemi economici. La donna nel 2018 aveva chiesto di separarsi, da quel momento i litigi sono aumentati fino a sfociare in violenza e atti vessatori. Durante il lockdown, a seguito dell'ennesimo atto di violenza, la donna ha contattato la polizia. Aveva riportato traumi agli arti superiori ed al bacino. I poliziotti intervenuti hanno informato la procura della Repubblica di Lucca che ha disposto immediatamente la misura applicata.