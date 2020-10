"Giardiniere privato per pulire la tomba di mio padre": la segnalazione a Ponte a Egola

"Sto pagando un giardiniere esterno e a mie spese per tenere pulita la tomba di mio padre al cimitero di Ponte a Egola". Questa la segnalazione che ci giunge a gonews.it con tanto di foto della famiglia che chiede una manutenzione più costante tra le tombe della frazione. "Abbiamo inviato pec su pec al comune, alla vice sindaca Elisa Montanelli e a tutte le persone interessate ma ad oggi non abbiamo avuto risposta ne un contatto telefonico"(l'ultima comunicazione inviata è del 28 settembre scorso, NdR). In loco, ossia al cimitero, la famiglia si è sentita rispondere già prima di giugno dall'operaio comunale che i macchinari sarebbero rotti. Chiamato in causa sulla cosa, il sindaco Simone Giglioli ha spiegato che è in programma la pulizia dell'intera area. "Abbiamo integrato l'affidamento del servizio di pulizie per sopperire alle mancanze rilevate e la pulizia sarà effettuata prossimamente".