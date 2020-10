Nuova mostra in Giappone per il fotografo castelfranchese Andrea Lippi

Andrea Lippi - "Lights of Japan" JAP trailer (ITA subtitles) from Digitalismi on Vimeo.

Le fotografie di Andrea Lippi saranno esposte in Giappone, nella città di Obu dal 3 al 17 ottobre prossimi, all’interno della sede della AllObu Library. La mostra, organizzata in collaborazione con AllObu, l’associazione ItaliaGiappone e Italiana.jp è la quarta mostra in Giappone per le opere di Andrea Lippi, tratta dalla serie “Lights of Japan”.

Questa serie di foto, un lavoro che ha portato il fotografo castelfranchese in Giappone più volte, conta oltre cento fotografie in bianco e nero ed è il risultato di una pubblicazione uscita a settembre 2017 con la prefazione del professore ordinario di storia dell’arte Noriyuki Kai della Ibaraki University of Mito e di Midori Sewake storica dell’arte.

Per la promozione della mostra è stato realizzato un video con le foto di Andrea Lippi, in lingua giapponese con sottotitoli in italiano, visibile al seguente link: https://vimeo.com/454368947

Prima della mostra di Obu, le foto sono state esposte presso lo Spazio Arte dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, presso l’università di Mito con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e a Miyazu presso la Hamacho gallery a cura dell’associazione ItaliaGiappone.

Per maggiori informazioni sul progetto, si invita a visitare il sito web www.andrealippi.it

Fonte: Ufficio stampa