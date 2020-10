Cascina, Michelangelo Betti vince il ballottaggio: sfiora il 60%

Michelangelo Betti del Pd è il nuovo sindaco di Cascina, primo comune toscano conquistato quattro anni fa dalla Lega quando elesse Susanna Ceccardi, oggi europarlamentare del Carroccio e candidata per il centrodestra, poi sconfitta, alla presidenza della Regione Toscana.

Il candidato Pd, sostenuto dal centrosinistra, e dopo l'apparentamento con una lista civica di sinistra e M5s, ha conquistato il 59% dei voti superando nettamente il candidato del centrodestra, Leonardo Cosentini (Lega), assessore uscente che si era apparentato con la lista civica di Dario Rollo, il sindaco reggente uscente che ha rotto i rapporti con la Lega poco prima del voto. Lo scrutinio delle 36 sezioni del Comune assegna a Betti 11.088 voti, mentre il suo rivale si è fermato a 7699 consensi, pari al 41% dei consensi, quasi 20 punti in meno.

AGGIORNAMENTO

Si sono chiusi i conti anche per i seggi. 13 andranno alla coalizione che ha supportato Betti (Pd, M5S, Cristiano Masi sindaco, Cascina Oltre, Per Voi, Europa Verde, Italia Viva, Lavoro Sviluppo Ambiente, Bene Comune, Volt). Nello specifico solo tre liste avranno un rappresentante in consiglio: 11 andranno al Pd, 1 al M5S, 1 per Cristiano Masi Sindaco. Sono 6 i posti per l'opposizione: 4 per la Lega, 1 per FdI, 1 per Leonardo Cosentini Sindaco. A secco Forza Italia. Dario Rollo come candidato sindaco sarà eletto consigliere, così come Fabio Poli. Fuori invece Michele Parrini.

I commenti

"Oggi, dopo 4 anni, Cascina ha finalmente e definitivamente voltato pagina e messo la parola fine alla parentesi leghista di chi voleva usare la città solo e soltanto per le proprie ambizioni personali. Con la bellissima vittoria di Michelangelo Betti e della coalizione di centrosinistra le cittadine e i cittadini tornano finalmente al centro dell'attenzione ma, soprattutto, al governo della città va una classe dirigente nuova composta da tante ragazze e tanti ragazzi che hanno fatto una campagna elettorale semplicemente straordinaria. Dopo il voto delle Regionali di 15 giorni fa, anche da questo ballottaggio esce un messaggio forte e chiaro: il governo della Lega sul territorio è stato sonoramente bocciato e gli elettori hanno premiato le energie nuove che il Partito Democratico è stato in grado di proporre, lanciare e valorizzare. Credo sia un messaggio bellissimo da cui ripartire, tutti insieme, per dare sempre più forza al nostro territorio e preparare al meglio la sfida del 2023 in cui tornare al governo anche della città di Pisa".

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta la vittoria di Michelangelo Betti nel ballottaggio a Cascina e la sua elezione a sindaco della città.

“A Cascina si volta pagina. Congratulazioni a Michelangelo Betti per questa ampia vittoria in tutte le sezioni e con quasi 20 punti di vantaggio complessivi. Un risultato importante perché si tratta di un grande comune della Toscana e simbolico perché riporta al Pd e al centrosinistra la guida dell’amministrazione lasciata da Susanna Ceccardi per ambire ad altri ruoli, dall’Europa alla Regione. Un’altra grande soddisfazione per il Partito Democratico che si aggiunge al risultato delle elezioni regionali e le amministrative a Viareggio. Ad Arezzo voglio ringraziare Luciano Ralli per essersi messo a disposizione e impegnato fino all’ultimo voto in una sfida che sapevamo molto difficile”.

Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, sui risultati dei ballottaggi in Toscana.

"Grande soddisfazione per il risultato di Cascina da parte di Michelangelo Betti, una persona per bene che siamo certi lavorerà per il bene di Cascina e dei cascinesi."

Questo il commento di Italia Viva al risultato del ballottaggio di Cascina.

"Il grande scarto nei confronti del Centrodestra conferma, come da noi sottolineato, che non ci fosse bisogno di un apparentamento forzato ed a nostro avviso innaturale della coalizione originaria con la lista dei 5 Stelle. Detto questo però, da parte nostra non possiamo che fare a Michelangelo i migliori auguri per un lavoro fruttuoso a favore di una città che ne ha disperatamente bisogno dopo essere stata utilizzata per 4 anni come trampolino di lancio per incarichi politici e mai veramente amministrata. Siamo certi che il nuovo Sindaco, che la città la conosce e la ama, saprà fare in modo che il ritardo accumulato nello sviluppo cittadino in questi anni, venga prontamente recuperato e Cascina possa essere, come merita, un punto di riferimento nella provincia in quanto a buona amministrazione; Italia Viva inizia a Cascina il proprio lavoro che, speriamo, possa trovarci in futuro a percorrere la stessa strada."

"Caro Sindaco, fammi esprimere la grande gioia per la tua vittoria in una città simbolo dell’antifascismo toscano come Cascina che negli ultimi anni aveva subito un governo populista e razzista che è stato sconfitto anche alle elezioni regionali di due settimane fa, non degno di una città come la tua dalla grande tradizione democratica". Così il sindaco di Stazzema Maurizio Verona in una lettera al neo-sindaco Betti.

"Sono venuto in questi anni alle manifestazioni per la Liberazione di Cascina e come non mi era mai accaduto, non avevo trovato ad accogliermi l’Amministrazione Comunale in una ricorrenza che deve unire e non dividere. Finalmente torna una Amministrazione che partirà dai valori dell’antifascismo per un nuovo dialogo della città: essere antifascisti non è essere contro qualcuno, ma essere dalla parte dei diritti, della legalità, del saper decidere, ma anche ascoltare".

"Auspico una ripresa del Patto di Amicizia nel ricordo di Don Fiore Menguzzo nato a Cascina ed ucciso dai nazifascisti a Mulina di Stazzema, dimenticato dall’ultima amministrazione. Sono certo saprai incarnare questi valori e tornerà volentieri a Cascina a parlare di questi valori, con un governo della città autorevole e non autoritario. Ti aspetto a Stazzema"

"Questa è una vittoria importante, addirittura simbolica, una vittoria a cui ho sempre creduto e per la quale, dalla sconfitta di 4 anni fa, ho sempre cercato di dare una mano. Grazie a Michelangelo Betti e a tutta la squadra che ha reso possibile questo risultato, grazie a chi ha fatto opposizione in consiglio in questi anni e alle donne e agli uomini che, sul territorio, hanno portato avanti questa battaglia senza risparmiarsi". A dichiararlo è la Consigliera Regionale del PD Alessandra Nardini.

"Il risultato - prosegue Nardini - è stato possibile anche grazie a una coalizione, politica e civica, che è via via cresciuta e ha saputo coinvolgere sempre più energie. Ciò si è potuto realizzare per l'attitudine al confronto di Michelangelo e per il nuovo corso del PD, un partito che ha abbandonato l'idea della chiusura e dell'autosufficienza.

È una vittoria che fa davvero bene: fa bene a Cascina, che riavrà un'Amministrazione seria, orientata al futuro e alla modernità, che si occuperà finalmente non delle carriere dei singoli, ma delle necessità concrete delle cittadine e dei cittadini; fa bene a tutta la provincia, che ora può contare su un nuovo impulso da Cascina, dopo gli anni di isolamento e malgoverno della Lega; fa bene al centrosinistra, che con sempre maggiore unità è chiamato qui e in Regione a importanti prove di Governo e che deve ora mostrare modestia, capacità di ascolto, coesione e di aver imparato dagli errori del passato".

Nardini legge questa vittoria anche in prospettiva: "A Cascina, quattro anni fa, si è aperta la stagione delle sconfitte, del tentato assalto leghista ai simboli e ai valori profondi della Toscana. Quell'assalto è fallito e quella stagione vede oggi l'inizio del proprio inesorabile tramonto. Adesso rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo bene e, dopo Cascina, riusciremo anche a liberare Pisa dal peso di un'Amministrazione inconcludente e senza progetti".