Calcio: tafferugli all'Argentario, un ferito e un denunciato

I carabinieri di Porto Santo Stefano hanno denunciato un 18enne del posto per lancio pericoloso di oggetti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Sono partiti cori tra gli spettatori dopo l'incontro di calcio Argentario-Orbetello di Coppa Toscana, nel momento in cui il pubblico defluiva.

Il ragazzo ha lanciato una bottiglia di vetro verso la tifoseria avversaria colpendo in viso un giovane che ha rimediato dieci giorni di prognosi. Subito individuato dai carabinieri impiegati in servizio di ordine pubblico, il responsabile è stato inizialmente bloccato tra la calca, ma è riuscito a scappare. Essendo stato individuato dai militari ha spinto il 18enne a presentarsi subito dopo, spontaneamente, in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla eventuale individuazione di altri responsabili dei disordini.