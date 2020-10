Circolo Tennis Empoli, sfida per la promozione con Coop Livorno

Squadra maschile di ‘D3’ del Circolo Tennis Empoli vicina alla promozione. Ma, domenica 11 ottobre con inizio alle ore 9, i giocatori biancazzurri potranno festeggiare il salto di categoria solo se batteranno la Coop Livorno in trasferta. La sfida mette in palio l’ingresso nei quarti di finale di un campionato dove le prime otto classificate saliranno in serie ‘D2’. La compagine di via Vacchereccia ha ottenuto il diritto a disputare la partita cruciale piegando, nello scorso turno casalingo, il Tc Taddei di Marina di Pietrasanta tramite le vittorie dei suoi tre singolaristi. Il punto più sofferto è stato conquistato da Alessandro Pane, a spese di Tommaso Bertacchi, col risultato di 6/2 – 5/7 – 7/5 dopo un incontro di tre ore. Gli altri due successi, invece, sono stati netti: Francesco Bertini ha regolato Filippo Matana 6/1 – 6/2 e Andrea Magherini si è imposto su Giacomo Caramelli per 6/2 – 6/3. Così la prossima gara sarà fondamentale per il maestro Mario Brogi, il capitano giocatore Stefano Talini e gli atleti empolesi chiamati a misurarsi sul campo con i portacolori del club di Antignano. I livornesi sono pure reduci dal 3-0 inflitto alla Polisportiva Duemme di Campi Bisenzio in un confronto nel quale Filippo Grilli, Francesco Unia e Tommaso Dinelli hanno ribadito tutto il loro valore.

Fonte: Ufficio stampa