Finisce il sogno: Martina Trevisan fuori ai quarti del Roland Garros

Non ce l'ha fatta Martina Trevisan, la tennista della Valdera è uscita ai quarti di finale del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, l'atleta toscana ha perso in due set e ha dovuto abbandonare la competizione, ma si è presa l'applauso di tutti i suoi tifosi, specie sui social adesso che gli impianti sono semi-vuoti a causa del Coronavirus.

La partita è finita 6-3 6-1 in favore della polacca Iga Swiatek. C'è comunque tanta contentezza per la tennista cresciuta a Ponsacco e conosciuta in tutta la Toscana. Nonostante la gara dei quarti sia stata a senso unico, c'è la consapevolezza di aver sfiorato un'impresa impensabile fino a pochi giorni fa.