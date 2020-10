Amos è il più bello tra i cani in gara a Calcinaia

Il meteo stavolta ha graziato la Finale del Campionato Italiano nell'ambito del 22° Trofeo Ubi Ubi che si è svolto Domenica 4 Ottobre a Calcinaia

Oltre 140 concorrenti giunti dalla Toscana, ma anche da altre regioni dell’Italia centrale, si sono dati battaglia sportiva nei 7 ring allestiti per l’occasione da un’impeccabile organizzazione gestita dall’Associazione Amici del Cane con il patrocinio del Comune di Calcinaia e sotto la bandiera dell’ARCI Caccia.

Il primo posto assoluto della 22esima edizione del Trofeo va al bracco italiano, Polceveras Amos.

Momenti di grande emozione anche quando si è ricordato la figura del generoso e instancabile Mauro Berrugi, da sempre un valido aiuto nell'allestimento della mostra.

Poi le varie selezioni razza per razza e quindi nel pomeriggio i raggruppamenti ed il “Best in Show” sotto gli occhi di un pubblico numeroso e del Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi che assieme al Vice Sindaco, Flavio Tani, all’Assessore allo Sport, Giulio Doveri e Giuliano Toni, Presidente Provinciale dell’ARCI Caccia hanno avuto il piacere di premiare i vincitori delle differenti categorie.

L’Associazione Amici del Cane coglie l’occasione per ringraziare i commercianti di Calcinaia, capitanati dalla Presidente Mina Risola, la Pubblica Assistenza, i donatori di sangue, tutti i Giudici che erano in giuria e tutti quelli che non lo erano, il C.s.a.a. che permette di avere un tour espositivo di alto livello, Paolo e Fiorenza che da oltre 20 anni organizzano quest’evento e tutti gli sponsor, pubblici e privati, che hanno permesso la realizzazione di questa esposizione che ormai ha assunto rilevanza a livello regionale e non solo.

Buona partecipazione al Trofeo UBI UBI per i cani della Valdera. Vincitore il Golden Retriver, Arno, al secondo posto Cavalier King, Charlotte, al terzo posto il Pastore Tedesco, Ringo, al quarto posto il Westy, Dodo e un ottimo quinto posto al Golden Retriever, Mia.

Questi i primi 5 classificati del “Best in Show” Finale”:

1° Bracco italiano, Polceveras Amos;

2° Pastore tedesco, Lasko;

3° Wolf Spitz, Magic Dark Legend;

4° Cavalier King, Tri;

5° Cattle Dog, Golia;

L’Associazione Amici del Cane ringrazia tutti i partecipanti e aspetta tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe all’edizione 2021 del Trofeo Ubi Ubi.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa