Le migliori pizzerie della Toscana, la guida 2021 del Gambero Rosso

Quali sono le migliori pizzerie in Toscana nel 2021? La guida del Gambero Rosso torna nella nostra regione per assegnare Tre Spicchi e Premi Speciali. Riconfermati anche quest'anno i grandi protagonisti che fanno della Toscana una delle regioni che da anni si sta affermando tra le più quotate per gustare "la" pizza, che sia napoletana, italiana o a degustazione. (La guida alle migliori pizzerie toscane del 2020)

Un'edizione senza voti né classifiche, ma con i consueti Spicchi e Rotelle quella della guida alle Pizzerie d'Italia 2021 del Gambero Rosso. La scelta dell'organizzazione di rinunciare a voti e posizioni in classifica è stata dettata dall'emergenza coronavirus, ma si è scelto comunque di premiare le migliori pizzerie d'Italia. Un'edizione che mette tutti insieme per il duro lavoro di questi mesi e per raccontare un comparto unito, che brillantemente continua lavorare per uno degli alimenti che più rappresenta la cucina italiana.

Accanto a Tre Spicchi e Tre Rotelle compaiono i simboli del delivery e dell'asporto, servizi che si sono resi necessari e sono cresciuti durante il lockdown. Molte le pizzerie e i locali che si sono reinventati e che hanno trovato i modi più disparati di stare vicino alla clientela. Il Gambero Rosso ha rinunciato ai voti e alle classifiche, ma ha comunque premiato i nuovi ingressi.

La diretta con la premiazione di tutti i pizzaioli italiani raggiunti da premi, Spicchi e Rotelle, è andata online sulla Pagina Facebook del Gambero Rosso questa mattina, 7 ottobre 2020. La premiazione in presenza a Napoli, prevista per lunedì 5 ottobre, è stata infatti annullata a causa dell'emergenza coronavirus. Così con le presentatrici dell'edizione 2021 siamo entrati nelle pizzerie, nelle case (e in un treno) in diretta con i pizzaioli premiati.

Tre Spicchi (new entry) e Premi Speciali

Scopriamo quali sono le new entry toscane tra i prestigiosi Tre Spicchi e i premi speciali arrivati in Toscana nella prestigiosa ottava edizione della guida alle Pizzerie d'Italia 2021 del Gambero Rosso. Nella guida su oltre 650 esercizi segnalati, con un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, si contano ben 14 nuovi ingressi tra i premiati con i Tre Spicchi.

Entra per il primo anno Gabriele Dani con Disapore La Pietra a Cecina (Li), mentre torna ai suoi Tre Spicchi Giovanni Santarpia con l'omonima, nuova, pizzeria a Firenze.

Tra i premi speciali c'è una pizza più che mai toscana, grazie a un ingrediente ritornato in auge da pochi anni e apprezzato da moltissimi: l'aglione.

Pizza dell’anno, Categoria Pizza all’Italiana

Marinara all’Aglione (Aglione cremoso e i pomodorino gialli dell’azienda il Cavolo a Merenda), di Chicco, Colle di Val d’Elsa (SI).

Di seguito le migliori pizzerie della Toscana 2021

Tre Spicchi – Pizza napoletana

AREZZO

‘O Scugnizzo (Pierluigi Police)

CECINA (LI)

Disapore La Pietra (Gabriele Dani)

FIRENZE

Duje (Michele Leo)

Le Follie di Romualdo (Romualdo Rizzuti)

Al Fresco (Romualdo Rizzuti)

Giotto (Marco Manzi)

Giovanni Santarpia (Giovanni Santarpia)

Sud (Marco Fierro)

Il Vecchio e il Mare (Mario Cipriano)

SERAVEZZA (LU)

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti (Gennaro Battiloro)

Tre Spicchi – Pizza all’italiana

COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Chicco (Stefano Canosci)

Tre Spicchi – Pizza a degustazione

FIRENZE

La Divina Pizza (Graziano Monogrammi)

GREVE IN CHIANTI (FI)

Lo Spela (Tommaso Mazzei)

PIETRASANTA (LU)

Apogeo Giovannini (Massimo Giovannini)

PISA

ZenZero Osteria della Pizza (Stefano Bonamici)

RADICONDOLI (SI)

La Pergola (Tommaso Vatti)

ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

La Ventola (Antonio Polzella)

Chiarastella Foschini