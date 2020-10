Volterra, Castelnuovo e Montecatini: dalla Regione 47mila euro per il sistema 0/6

Con la delibera di Giunta Regionale n.764 del 22/06/2020 sono stati assegnati € 47.550,41 di finanziamenti del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione del Decreto legislativo n. 65/2017 –annualità 2020, destinate ai servizi alla prima infanzia.

Le risorse, che verranno destinate a sostegno delle famiglie che accedono ai servizi comunali per la prima infanzia mediante la riduzione delle rette (dovute in base all’ISEE) nel periodo da gennaio a giugno 2021 e per ridurre le spese di gestione dei servizi comunali per la prima infanzia, sono così ripartite: € 31.740,37 al Comune di Volterra, € 8.676,50 al Comune di Castelnuovo Val di Cecina, € 7.133,54 al Comune di Montecatini Val di Cecina. Il finanziamento avviene per la presenza dei due servizi per la prima infanzia Spazio Gioco Educativo "Giocamondo" e il nido "La Mongolfiera".

"Queste risorse vanno ad aggiungersi - dichiara l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - agli oltre 39000 euro di finanziamento dei POR FSE che il Comune di Volterra ha ottenuto per i servizi rivolti alla prima infanzia.

Questi contributi permetteranno di dare un sostegno concreto alle famiglie abbassando le rette e implementando l'offerta educativa del nido e dello Spazio Gioco."

