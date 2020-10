L'Atelier Shalom riparte: iscrizioni aperte al centro servizi per famiglie di San Miniato

Da poco più di una settimana sono ripartite l’attività dell’Atelier Shalom, il centro servizi per le famiglie di San Miniato. L’Atelier è un progetto del Movimento Shalom che mira a offrire alle famiglie un servizio complementare alla scuola per la cura dei figli, ed è sostenuto dal prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e da Credit Agricole Cariparma . Ringraziamo inoltre il comune di San Miniato per la collaborazione e i contributi in ambito sociale della Regione Toscana.

Per l’anno 2019/2020 il centro ha registrato 52 iscrizioni, con alcuni posti a tariffa agevolata destinati a bambini provenienti da situazioni vulnerabili, ed un programma di laboratori, uscite e tante iniziative destinate ai bambini e alle loro famiglie. Dopo la chiusura prematura imposta dal lockdown nello scorso marzo, il primo ottobre l’Atelier ha finalmente riaperto le porte ai bambini con le nuove modalità imposte dalla situazione sanitaria attuale: con i bambini separati per fasce di età e nel rispetto delle norme richieste in merito a distanziamento e protezioni individuali, il centro è aperto tutti i giorni per la scuola elementare dalle 13 alle 19, e a giorni alterni per le scuole materne (lunedì mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19) e medie (martedì e giovedì dalle 14 alle 19).

E’ obbligatoria la prenotazione e le iscrizioni sono ancora aperte, per info: www.movimento-shalom-org/atelier

Fonte: Movimento Shalom onlus