Omicidio Castelfranco di Sotto, perquisizione nella casa di Checcucci: i carabinieri cercano elementi utili

È stata effettuata una perquisizione nella casa di Roberto Checcucci, in 53 anni di Fucecchio ucciso sull’argine dell’Arno a Castelfranco. Da quanto si apprende sarebbero stati acquisiti documenti della vittima, biglietti, lettere, movimenti bancari, incartamenti vari e anche contratti di affitto. I carabinieri, in collaborazione con la famiglia, stanno cercando elementi per risolvere il giallo intorno alla sua morte. Al momento i carabinieri indagano su tutte le ipotesi, e stanno continunado a ricercare eventuali testimoni. La salma di Checcucci sarà restituita alla famiglia nella giornata di lunedì.