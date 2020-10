Ricercato dal 2016 a Livorno, arrestato nel pavese: accusato di atti sessuali con minori

Era scomparso da quattro anni, rendendosi irreperibile ma è stato poi ritracciato e arrestato a Vigevano, Pavia, per dei fatti che sarebbero avvenuti in provincia di Livorno. Sul soggetto in questione, un uomo 56enne di origini peruviane, pendeva un provvedimento di cattura emesso nel 2016 dalla Procura della Repubblica di Livorno con l'accusa di atti sessuali con minorenni.

L'uomo era alla guida quando è stato fermato dai carabinieri, nell'ambito di un controllo serale. I militari, insospettiti per l'improvviso cambio di direzione dell'auto guidata dal 56enne, dopo il controllo hanno constatato che si trattava della persona ricercata dai magistrati toscani. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Vigevano.