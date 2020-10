Esordio senza reti per Tau Calcio e Cuoiopelli

Cuoiopelli - Tau Calcio: 0-0

CUOIOPELLI. Lampignano, Benassi, Falivena, Ghelardini, Bagnoli, Diomandé, Carli (Passerotti 3’ secondo tempo), Petracci (Buscé 19’ secondo tempo), Pirone (Iannello 48’ secondo tempo), Zocco (Dal Poggetto 21’ secondo tempo, Fambrini 44’ secondo tempo). A disp: Poli, Marzi, Matteoni, Magnani. Allenatore: Marselli.

TAU CALCIO. Citti, Ricci, Nieri, Musacci (Antoni 35’ secondo tempo), Fedi, Mancini, Fazzini (Mengali 7’ secondo tempo), Niccolai, Benedetti, Chianese, Rossi (Magini Lorenzo 28’ secondo tempo). A disp: Donati, Fanani, Maccagnola, Paoletti, Ghilarducci, Magini Gianmarco.

ARBITRO. Signor Stefano Redepaolini della sezione di Legnano, assistenti Danilo Barretta di Pistoia e Tommaso Bettazzi di Prato.

NOTE. Ammoniti: Mancini, Fazzini, Pirone, Passerotti, Zocco, Buscé, Diomandé, Ghelardini. Espulsi Nieri (Tau) e Benassi (Cuoiopelli) per doppia ammonizione.

Esordio di campionato con pareggio per il Tau Calcio che in casa della Cuoiopelli non riesce a portare a casa il risultato pieno, fermandosi sullo zero a zero.

La formazione di mister Cristiani appare più presente in partita: i ragazzi amaranto costruiscono diverse occasioni-gol, senza però riuscire a finalizzare.

Da segnalare, al 39’, la traversa di Benedetti su tiro dal limite. Un esordio che è comunque servito al mister per testare i giocatori e impostare il gioco, con il pensiero già rivolto alla prossima partita, in casa, contro la Massese