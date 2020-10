Mens Sana Basketball Academy comunica di aver sospeso temporaneamente l’attività della prima squadra perché è in corso un’indagine epidemiologica su un tesserato della società. Vista la situazione sanitaria estremamente delicata a livello nazionale la Mens Sana ha deciso, in via del tutto precauzionale, di fermare gli allenamenti del gruppo prima squadra fino all’esito del tampone.

Fonte: Mens Sana Basketball