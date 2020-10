Abbandonano rifiuti a Fornacette, la polizia municipale li multa

L’inciviltà fa ancora capolino a Calcinaia. Degli "incivili" hanno abbandonato numerosi rifiuti e cartoni in Via Livornese a Fornacette in corrispondenza dell'argine del Canale Emissario.

La buona notizia è che grazie al lavoro della Polizia Municipale sono stati individuati i trasgressori nello specifico una ditta che sarà chiamata a corrispondere una salatissima sanzione amministrativa per questo loro gesto deprecabile.

In effetti oltre al danno ecologico, all’impatto indecoroso che provoca sul paesaggio, stiamo parlando di una violazione che comporta lavoro-extra per gli operatori e che incide sulla raccolta differenziata e sulla percezione che alcuni ne hanno.

I cartoni saranno completamente rimossi nei prossimi giorni e cominceranno nel pomeriggio di Merocoledì 14 Ottobre.

Ci preme sottolineare che abbandonare i rifiuti è un vero e proprio reato, per cui raccomandiamo ai nostri concittadini di evitare di lasciare sacchi per le strade e di segnalare alla Polizia Municipale (magari annotandosi la targa del veicolo, qualora sia possibile) eventuali atti deprecabili di questo tipo

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa