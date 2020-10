Coronavirus, un positivo nell'Use Computer Gross: rinviata la Supercoppa

La partita in programma sabato 17 ottobre al Pala Coverciano per la Supercoppa fra Pino Firenze ed Use Computer Gross è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre alle 20.30 nello stesso impianto. La positività di un tesserato biancorosso ha fatto scattare il protocollo sanitario rendendo di fatto impossibile la disputa della partita. Le due società, così, si sono accordate per la data del recupero. L'Use Computer Gross, nel pieno rispetto delle regole imposte dalla pandemia, ha prontamente sottoposto tutti i tesserati della prima squadra ai tamponi che hanno dato esito negativo

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa