Tnt Empoli, collegiale a Piombino per Carli e Taddeucci

Primi passi della nuova stagione di due ‘big’ del T.N.T. Empoli. Il gruppo biancazzurro ha cominciato la preparazione da oltre un mese, mentre Ginevra Taddeucci e Diletta Carli hanno appena sostenuto un collegiale a Piombino insieme ad alcuni fra i migliori specialisti italiani nelle gare in acque libere. Fra i tecnici era presente Andrea Volpini a riprova della crescita, al di là delle competizioni su lunghe distanze, in atto nella società biancazzurra. Pure nel numero degli atleti il club del parco di Serravalle ha registrato un notevole incremento rispetto allo scorso anno. I tesserati del settore nuoto sono 70 con altri 35 inseriti nel ‘sincronizzato’. Il confermato presidente e dt Giovanni Pistelli guarda fiducioso all’immediato futuro: “Abbiamo una squadra di ottimo livello alla quale si è aggiunta da qualche tempo Diletta Carli, protagonista in due edizioni dell’Olimpiade, limitandomi ai suoi ‘trascorsi’ di maggior prestigio. In generale, comunque, possiamo cogliere buoni risultati in ogni categoria d’età. Dovremmo esordire all’inizio di dicembre, se l’emergenza sanitaria per il coronavirus ce lo consentirà”. Anche la responsabile tecnica del ‘sincro’, Diletta Scudieri, non può sbilanciarsi sulla partenza dell’attività agonistica della propria disciplina sportiva: “Le mie ragazze stanno allenandosi con grande impegno da diverse settimane, dal lunedì al sabato, per essere in condizione fin dalla prima gara. Ancora non è stata fissata una data, ma speriamo di conoscere il programma ufficiale a breve. Sarebbe un bella spinta per ciascuna di noi”.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa