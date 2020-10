Al via i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di San Casciano

Decoro e sicurezza nei camposanti di campagna. Il Comune di San Casciano mette al centro dell’agenda dei lavori pubblici un investimento pari a 95mila euro per realizzare un’opera di manutenzione ordinaria e straordinaria per il cimitero di San Casciano, articolata in tre diverse tipologie di lavori. Oltre all’intervento edile, il cantiere prevede un’opera stradale e una sistemazione del verde del cimitero.

“Sono partiti i lavori per i tre interventi che permetteranno di agire su più fronti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - miglioreremo la fruibilità dei vialetti, attueremo il rifacimento delle facciate dei loculi, adiacenti al loggiato ottocentesco, effettueremo la posa della ghiaia nei campi di inumazione”. Il cantiere si è aperto e sarà completato alla fine di novembre. Altri piccoli interventi di manutenzione sono previsti nei prossimi mesi per i cimiteri di Chiesanuova, Mercatale e Cerbaia.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino