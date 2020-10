Laboratorio soccorso: a Prato 12 spazi x 12 principi fondamentali

Un evento pubblico visitabile e fruibile semplicemente passeggiando nel quartiere nel pieno rispetto del protocollo vigente in merito alla normativa anti Covid19.

LABORATORIO SOCCORSO è un progetto diffuso di Giacomo Zaganelli, curato da Stefania Rinaldi e organizzato da CUT | Circuito Urbano Temporaneo.

Se da un lato gli effetti provocati dalla pandemia stanno portando la società attuale a guardare al mondo digitale e tecnologico con sempre maggiore attenzione e interesse, investendo sempre più risorse in tale direzione.

Dall'altro hanno fatto comprendere quanto urgente sia la questione di una riappropriazione dei rapporti umani in termini di solidarietà, partecipazione e comunità e quanto necessaria sia la promozione di una progettualità capace di rimettere al centro dei processi quotidiani l'uomo come essere sociale.

Si ringraziano tutti i partecipanti e le persone coinvolte che hanno reso possibile la realizzazione di un simile evento, considerando le difficoltà del momento.

Distribuzione delle mappe gratuite il 23 Ottobre dalle ore 17.30 alle 19.30 0 presso lo spazio in Via Milano 29/a nel Quartiere Soccorso.

GRAZIE ALLA MAPPA SARÀ POSSIBILE FRUIRE DEI 12 LUOGHI IN AUTONOMIA.

I luoghi saranno fruibili in maggioranza dall'esterno passeggiando nel quartiere e le opere saranno visibili il 23/24/25 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (alcuni interventi hanno natura effimera e saranno installati solo negli orari indicati)

Passeggiate curatoriali gratuite guidate nei pomeriggi del 24/25 ottobre con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e posti limitati in ottemperanza ai dpcm di emergenza sanitaria in vigore



DI SEGUITO IL LINK PER ORARI E PRENOTAZIONI:

https://wp.me/p6Zil7-1f4

24/25 OTTOBRE dalle ore 16.30 alle 17.30 - Performance itinerante nel quartiere.

Il festival si svolgerà nel rispetto di tutte le normative vigenti, attraverso la natura diffusa, libera e in esterno della fruizione e la prenotazione obbligatoria e limitata delle passeggiate. Si ricorda l'obbligo di indossare la mascherina.

12 contributi (installazioni video/audio/fotografiche, performance, azioni, video, arte urbana, ecc) ambientati in altrettanti spazi del quartiere e ciascuno riferito a uno dei 12 Principi Fondamentali della Costituzione Italiana.

Un evento diffuso, fruibile passeggiando nel quartiere, pensato per avvicinare i cittadini alle tematiche della Costituzione attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea. Il progetto è stato realizzato attraverso il coinvolgimento degli abitanti del quartiere Soccorso, il più multietnico di Prato con persone provenienti da oltre 110 paesi del mondo.

Gli artisti Silvia Piantini, Mr. G., Alessio Dufur e il collettivo MASC (Sofia Baldini, Simone Cariota, Lavinia Nuti, Viola Pierozzi, Alice Risaliti, Matilde Toni) sono stati invitati a produrre un proprio contributo per l'occasione.

LABORATORIO SOCCORSO* è un progetto di Giacomo Zaganelli, curato da Stefania Rinaldi e organizzato da CUT | Circuito Urbano Temporaneo, in continuità con NO AgenZy, vincitore del bando per la rigenerazione a base culturale della Regione Toscana, con il contributo cultura di Publiacqua e il patrocinio del Comune di Prato.

12 spazi x 12 principi fondamentali

un progetto di Giacomo Zaganelli

23/24/25 Ottobre 2020

Quartiere Soccorso, Prato

L'evento si svolgerà Venerdì 23 ottobre dalle 17.30 alle 19.30

Sabato 24 e domenica 25 dalle 16.00 alle 20.00

In Via Milano 29/a sarà possibile ritirare le mappe cartacee. Da questa sede partiranno anche le passeggiate di quartiere negli orari prestabiliti.

Per informazione sulle visite guidate e prenotazioni chiamare 329 323 3936

La performance itinerante dello spazio 12 Chi resta qui spera l'impossibile si svolgerà sabato 24 e domenica 25 dalle 16.30 alle 17.30

LABORATORIO SOCCORSO

12 Spazi x 12 Principi fondamentali

è un evento diffuso nel quartiere Soccorso di Prato.

12 micro-interventi (azioni, performance, video, installazioni, ecc) ciascuno ispirato da uno dei 12 Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, ambientati in altrettanti spazi privati e pubblici del quartiere, alcuni vissuti, altri chiusi, sfitti e inutilizzati, riaperti per l'occasione.

La mappa

1- Non il contrario

Spazio Si Cobas, Via Ferrara 30

Un'installazione luminosa per riflettere sulla titolarità dei ruoli tra stato e cittadini.

2- Collettivamente

SS Bocciofila La Romita

Giardini di Via Carlo Marx

L'esperienza e la storia della Bocciofila raccontata dai protagonisti di uno spazio sociale e solidale unico nel quartiere.

3- Articolo 3

Via Milano 29a

Un piano sequenza girato in Via Milano, in cui un gruppo di cittadini recita il testo del terzo principio fondamentale.

4- Ieri, oggi e domani

Via Milano 29a

L'intervento è composto da due documenti: uno, a carattere storico, acquistato durante uno dei primi sopralluoghi nel quartiere e ispiratore di tutto il progetto; l'altro, prodotto dall'autore, dove si pongono le basi per un potenziale sviluppo in termini comunitari del progetto.

5- Spazi in attesa del Soccorso

Via Torino 19

Un QR Code per collegarsi all'omonima mappa online creata per censire la grande abbondanza di fondi sfitti e spazi vuoti presenti nel quartiere.

6- I contain multitudes

Alessio Dufur

Via Roma 133

Combinando musica, field recordings e sintesi vocale, questa installazione sonora vuole sottolineare la relazione tra l'identità di un quartiere e la straordinaria varietà timbrica e linguista che contiene.

7- Un caso nazionale

Via Roma 133

Un intervento ispirato dal capitolo uno "La Chiesa del Soccorso e il Quartiere Ieri" del racconto di Silvia Giagnoni " Soccorso Storico" commissionato da CUT nell'ambito del progetto La Città Continua.

8- La grande linea

Mr. G.

Via Alessandria

A questo mondo esiste solo una grande linea, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano.

9- Giardino evolutivo

Luigi Coppola

Giardini di Prossimità

Il giardino evolutivo è un intervento

partecipativo realizzato nel 2019 assieme agli studenti dell'Istituto Agrario Datini di Prato e alla cooperativa New Naif, all'interno del progetto “Giardini di Prossimità | Natura come Bene Comune” a cura di CUT.

10- Istantanee dal quartiere

Via Torino 28

Il ritratto delle persone e dei luoghi del Soccorso, realizzate dai sui abitanti.

11- Chiacchere ai giardini

Collettivo Masc

Via della Romita 61

Che valore ha la pace agli occhi di chi non ha mai vissuto la guerra?

L'installazione è il risultato di alcuni pomeriggi di interviste ai giovani del quartiere Soccorso.

MASC è composto da Matilde Toni, Simone Cariota, Sofia Baldini, Lavinia Nuti, Viola Pierozzi, Alice Risaliti.

12- Chi resta qui spera l'impossibile

Silvia Piantini

Ex Cinema Odeon, Via Milano 73

Il tricolore si muove, si articola nel quartiere. I colori sono diversi, ma sotto siamo tutti gli stessi.

Fonte: Ufficio Stampa