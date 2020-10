Arbitri Pontedera al via, il ritorno nel mondo professionistico

In un inizio di stagione rallentato dal COVID-19, gli arbitri di calcio della Sezione di Pontedera sono partiti in sprint distinguendosi, sin dal principio, nei campionati Regionali e Nazionali.

Giacomo Casalini, al 4° anno in forza all’organico arbitrale della Serie D (Commissione Arbitri Nazionale D) e 48 gare in carriera (2 in questo campionato), dopo aver diretto l’amichevole di lusso Empoli - Vis Pesaro insieme all’altro pontederese Lorenzo Puccini (Assistente Arbitrale al 2° anno in CAN D), ha debuttato nel ruolo di Quarto Ufficiale di Gara in Lega Pro, 5^ giornata, nella partita Giana Erminio - Alessandria disputata Domenica scorsa.

Sicuramente una grandissima soddisfazione per la Sezione di Pontedera che vede affacciarsi un suo arbitro al mondo professionistico dopo anni, dopo aver speso molto nei giovani che oggi militano a disposizione del Comitato Regionale Arbitri Toscana (CRA Toscana).

A tal proposito si sottolinea, per il quarto anno consecutivo, la scelta da parte del CRA Toscana di inserire Annalisa Borriello (classe 98’, esordio in Promozione ad inizio 2019) nel progetto UEFA Talent/Mentor, che prevede l’affiancamento, nel corso dell’intera stagione sportiva, agli arbitri più promettenti di dirigenti arbitrali con esperienze nei massimi campi italiani, in modo da garantirne un percorso di crescita continuo.

La partenza col piede giusto è segno della giusta mentalità e determinazione con la quale i giovani fischietti pontederesi si sono messi a disposizione dei propri designatori concentrati sugli obbiettivi da raggiungere nell’arco di quella che si preannuncia una lunga e tortuosa stagione calcistica fatta di ritardi nella pubblicazione dei calendari e di rinvii di gare dovuti al difficile momento che l’Italia sta vivendo nel suo intero.