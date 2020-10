Stalker 'condominiale' e danneggiatore di auto arrestato a Quarrata

I carabinieri di Quarrata hanno arrestato su ordinanza del gip di Pistoia e richiesta della locale Procura, il danneggiatore seriale di auto della città del mobile.

L’attività è il frutto del lavoro sinergico dell’Arma dei Carabinieri con l’Autorità Giudiziaria e le altre istituzioni pubbliche locali.

L’uomo, classe ’96, salito alla ribalta della cronaca per le sue condotte vessatorie nei confronti dei vicini di casa e degli altri condomini del palazzo presso cui abitava, è stato infine raggiunto dal provvedimento cautelare, frutto di un lavoro certosino di raccolta di elementi probatori da parte del comando stazione di Quarrata. I militari, mettendo a sistema tutti gli episodi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, oltre a dimostrare la sua responsabilità in ordine ai gravi episodi di danneggiamento, (l’uomo era anche stato già arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale), sono riusciti ad evidenziare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal 24enne nei confronti dei residenti della via ove dimorava fino a ieri.

Il lavoro dei Carabinieri ha infatti permesso alla Procura di Pistoia di qualificare i continui danneggiamenti, il pericoloso lancio di oggetti dal balcone di casa e tutta una serie di comportamenti pericolosi e minacciosi, come un caso di “Stalking Condominiale” ovvero la violazione dell’art.612 Bis – Atti Persecutori, del nostro Codice Penale, avendo ingenerato nella comunità locale un perdurante stato di paura e ansia, tale da costringere i residenti a modificare le normali abitudini di vita (non parcheggiare auto e motorini nel garage condominiale o sotto le finestre dell’appartamento dell’arrestato)..

L’autorità giudiziaria, ritenendo concreto e attuale il pericolo che il giovane potesse reiterare i reati, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in provincia diversa da quella di residenza, proprio al fine di evitare il perdurare della situazione. I militari della Stazione Carabinieri di Quarrata hanno eseguito nella giornata di ieri la misura che verrà assicurata anche dall’utilizzo del Braccialetto Elettronico” per una maggior sicurezza.