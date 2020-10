Droga, arrestato a Montopoli: aveva laboratorio di cannabis

Nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio, svolto dall’inizio della settimana in corso, nei comuni di Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno i militari della Compagnia Carabinieri di San Miniato, con le competenti articolazioni del Nucleo Operativo e Radiomobile, Stazione di Castelfranco di Sotto e di San Romano, hanno svolto mirati servizi, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La predetta azione di contrasto è culminata nella giornata di ieri nell’arresto, nel Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI), di un cittadino straniero quarantenne, residente nel comune di Altopascio (LU), operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione CC di San Romano.

I fatti

I militari hanno sorpreso il 40enne in un casolare in zona isolata, al cui interno, in un attrezzato laboratorio di fattura artigianale, deteneva illecitamente n. 56 (cinquantasei) piante di cannabis indica in fase vegetativa ciascuna contenuta in un vaso in plastica.

L’ottimo stato di conservazione delle piante veniva garantito da un particolare sistema costituito da apparecchiature a ventilazione forzata, lampade a spettro solare, trasformatori elettrici, misuratori del ph, stimolatori vegetali e ventilatori.

L’arrestato, terminate le procedure di rito, su disposizione dell’A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

Nell’area boschiva delle frazioni di Orentano e Villa Campanile del comune di Castelfranco di Sotto sono stati invece svolti mirati servizi nel corso dell’intera settimana, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Gli sforzi operativi della competente stazione di Castelfranco di Sotto e dell’Aliquota Radiomobile si sono concretizzati in massivi controlli di un centinaio di persone e 50 mezzi. Eseguite anche alcune perquisizioni. I servizi saranno replicati nelle prossime settimane.